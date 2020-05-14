السعودية.. ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

تمكن استشاري طب الصوت والتخاطب خالد بن حسان المالكي، من ابتكار كمامة طبية حديثة وفريدة من نوعها، قادرة على تزويد مرتديها بالدواء وتخفيف أعراض الأمراض، كالزكام وفيروس كورونا.

وأشار المالكي، إلى أن "الكمامة الجديدة "ماسكي"، تعطي لمرتديها إمكانية استنشاق الأدوية والمواد العطرية، وذلك من

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خلال قرص قطني يوضع في مخزن بلاستيكي مصغر في الكمامة"، وتمت دراسة وتجربة عينة أولية من الكمامة على أكثر من 350 شخصا مصابا بالزكام وأثبتت فاعليتها في تخفيف الأعراض المصاحبة للزكام.

وأكد المالكي، أن الكمامة قد تكون الخيار الأنسب للباحثين عن استنشاق الزيوت والروائح العطرية غير الضارة، موضحا أنها متاحة للاستخدام العلاجي والترفيهي.

ويأتي الابتكار تطويرا لاختراع سابق لكمامة طبية مسجلة للمخترع ذاته لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وتم إيداع طلب تسجيل الاختراع المطور "ماسكي"، لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى تسجيله عالميا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).