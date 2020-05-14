اخبار العالم

ترامب يعين باحثا عربيا مستشارا لإنتاج لقاح لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير سيعين مديرا تنفيذيا سابقا في شركة "غلاكسو"، وجنرالا في قيادة جهود الحكومة، مستشارين لتطوير لقاح .

 

وأشار المسؤول، إلى أن التعيين سيأتي

ضمن ما يسمى رسميا عملية "Warp Speed".

 

Advertisements

وأضاف، "سيعمل الرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة "GlaxoSmithKline"، منصف السلاوي، وهو باحث وخبير مغربي عالمي في

علم المناعة، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات". 

 

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه "سيكون الرئيس الأعلى في جهود تطوير واختبار وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا"، الذي تسبب في حدوث جائحة عالمية خلال فترة زمنية قصيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعين باحثا عربيا مستشارا لإنتاج لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا