ترامب يعين باحثا عربيا مستشارا لإنتاج لقاح لكورونا

أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير سيعين مديرا تنفيذيا سابقا في شركة "غلاكسو"، وجنرالا في قيادة جهود الحكومة، مستشارين لتطوير لقاح كورونا.

وأشار المسؤول، إلى أن التعيين سيأتي

ضمن ما يسمى رسميا عملية "Warp Speed".

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وأضاف، "سيعمل الرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة "GlaxoSmithKline"، منصف السلاوي، وهو باحث وخبير مغربي عالمي في

علم المناعة، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات".

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه "سيكون الرئيس الأعلى في جهود تطوير واختبار وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا"، الذي تسبب في حدوث جائحة عالمية خلال فترة زمنية قصيرة.