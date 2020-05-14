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متحدث حكومة إيراني يكشف سبب تصاعد إصابات كورونا في خوزستان

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قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، إن تجمعات الأفراح والمآتم، هي السبب الأساسي وراء تصاعد عدد الإصابات بفيروس في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

 

ودعا ربيعي في كلمة عقب اجتماع

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الحكومة اليوم الأربعاء سكان خوزستان إلى إيلاء المزيد من الأهمية للتوصيات الصحية في ضوء "التجربة المرة الأخيرة"، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإلا سنواجه موجة جديدة من الوباء.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 112725، في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجلت 1481 إصابة.

وتم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6783. 

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