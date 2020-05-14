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حماس : غزة نجحت في حماية أبنائها من كورونا

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اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن غزة تمكنت ونجحت بجهود كبيرة، في حماية الشعب من جائحة ، داعيا إلى رفع الحصار عن القطاع في ظل تفشي الوباء.

 

وأضاف هنية في تصريحات صحفية، أنه رغم النجاحات المحققة في المعركة ضد الفيروس لا يزال الخطر

الناجم قائما بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما، مشيرا إلى وجود تهديد حقيقي وجدي لأبناء غزة بسبب الوباء.

 

وتابع: "أجدد الدعوة لرفع الحصار الظالم، وأن تتحمل كل الأطراف المعنية دوليا وإقليميا مسؤوليتها،

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وتنهي هذا الحصار الظالم الذي تعرضت له غزة".

 

كما قال: "يؤكد الشعب الفلسطيني أنه متجذر في أرضه، وأنه قادر على كتابة التاريخ وحماية الجغرافيا، وأنه شعب لا يكل ولا يمل رغم كل هذا العدوان السافر".

 

وأكد أن "حماس" تؤيد أي "خطوة فلسطينية جادة وحقيقية لمواجهة المخططات الصهيونية وتقدس الوحدة الوطنية" وقدمت الكثير من التنازلات والمرونة من أجل إنهاء الانقسام".

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