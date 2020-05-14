اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن غزة تمكنت ونجحت بجهود كبيرة، في حماية الشعب من جائحة كورونا، داعيا إلى رفع الحصار عن القطاع في ظل تفشي الوباء.
وأضاف هنية في تصريحات صحفية، أنه رغم النجاحات المحققة في المعركة ضد الفيروس لا يزال الخطرالناجم قائما بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما، مشيرا إلى وجود تهديد حقيقي وجدي لأبناء غزة بسبب الوباء.
وتابع: "أجدد الدعوة لرفع الحصار الظالم، وأن تتحمل كل الأطراف المعنية دوليا وإقليميا مسؤوليتها،
كما قال: "يؤكد الشعب الفلسطيني أنه متجذر في أرضه، وأنه قادر على كتابة التاريخ وحماية الجغرافيا، وأنه شعب لا يكل ولا يمل رغم كل هذا العدوان السافر".
وأكد أن "حماس" تؤيد أي "خطوة فلسطينية جادة وحقيقية لمواجهة المخططات الصهيونية وتقدس الوحدة الوطنية" وقدمت الكثير من التنازلات والمرونة من أجل إنهاء الانقسام".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس : غزة نجحت في حماية أبنائها من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.