وزعت المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية الإماراتية بالمجان، وتزامنا مع "يوم زايد للعمل الإنساني" الكمامات الطبية التي ينتجها النزلاء ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة مؤخرا. وعمل النزلاء على إنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية واشتراطات التصنيع والتعليمات الصحية من وزارة الصحة، وذلك بإشراف فني وطبي من مختصين. والمستلزمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية واشتراطات التصنيع والتعليمات الصحية من وزارة الصحة، وذلك بإشراف فني وطبي من مختصين. وأشار المشرفون على الفعالية، إلى أن "المشاركة في هذه المبادرة تعطي النزلاء فرصة لتطوير مهاراتهم الصناعية، بحيث تتعزز قدراتهم على إعادة الاندماج في المجتمع، بفضل الخبرات المهنية والعملية التي اكتسبوها من المشاركة في مشاريع تنموية وذات مردودات معنوية ومادية ومجتمعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توزع على العمال كمامات طبية من تصنيع نزلاء المؤسسات الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.