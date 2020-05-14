مدير الصحة العالمية : شعرت بالصدمة والفزع من هجوم على عيادة أفغانية

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه أصيب بصدمة وفزع بسبب الهجوم الذي وقع على عيادة للولادة تديرها منظمة "أطباء بلا حدود" في أفغانستان.

وأضاف تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت، أن المنشآت الطبية "يجب ألا تكون هدفا".

وداهم مسلحون يرتدون ملابس الشرطة مستشفى كابل حيث العيادة الثلاثاء وقتلوا 16 شخصا بينهم طفلان حديثا الولادة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، "قد لا

ينتهي أبداً"، و"قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام"، بحسب وصفه.

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وأضاف ريان، "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف"، "أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا

المرض".

وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اللقاح "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع"، حسبما قال ريان.

"ومع ذلك، فإن مستقبل فيروس كورونا لا يجب أن يكون هلاكًا وكآبة كالملة"، بحسب تعبير عالمة الأمراض المعدية والأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، التي أكدت في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، "مسار هذا التفشي في أيدينا".

وتابعت فان كيرخوف، للحث على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة للحد من انتشار فيروس كورونا "لقد تضافر المجتمع الدولي للعمل في تضامن"، "لقد رأينا البلدان التي تسيطر على هذا الفيروس. لقد رأينا البلدان تستخدم تدابير الصحة العامة".