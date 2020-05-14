كورونا: عدد المصابين عالمياً يتخطى 4 ملايين و400 ألف وروسيا تعلن نتائج مبشره لعقار

ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 4 ملايين و400 ألف و900 مصابا.



وأظهرت معطيات موقع «‏worldometer» المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصابين بمليون و422 ألفا و164.



وحلت إسبانيا ثانيا بـ 271 ألفا و95، تلتها روسيا بـ 242 ألفا و271، ثم بريطانيا بـ 229 ألفا و705، وإيطاليا بـ 222 ألفا و104.



واحتلت البرازيل المركز السادس بـ 180 ألفا و737، ثم فرنسا بـ 178 ألفا و60، تليها ألمانيا بـ 173 ألفا و824، ثم تركيا بـ 143 ألفا و114.



وحتى مساء الأربعاء، توفي بكورونا ما يزيد على 296 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و646 ألفا، وفق موقع "Worldometer".



يتزامن ذلك مع إعلان روسيا -ثاني بلد من حيث الإصابات عالميا- عن "نتائج مبشرة" لتجارب على عقار جديد لعلاج الفيروس، وتحذير منظمة الصحة العالمية من أن العالم أمامه "طريق طويل ليقطعه" قبل أن يتمكّن من السيطرة على كورونا.



فقد قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان اليوم إن المخاطر المتعلقة بوباء كورونا لا تزال كبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.



وأضاف -خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت- أن هناك حاجة إلى "مكافحة كبيرة جدا" للفيروس من أجل خفض التقييم الحالي للمخاطر.



من ناحية أخرى، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن عقار فافيبيرافير المرشح لعلاج فيروس كورونا أظهر نتائج مبشرة في التجارب السريرية المبكرة في روسيا.



وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف إن نتائج فحوص 60% من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا أقراص فافيبيرافير -الذي جرى تطويره أولا في اليابان باسم "أفيجان"- جاءت سلبية خلال خمسة أيام، موضحا أن العلاج يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من المرض إلى النصف.



وقال أندريه إيفاشنكو الأستاذ بالأكاديمية الروسية للعلوم رئيس مجلس إدارة شركة كيمرار التي تجري التجارب، إن التجربة السريرية على 330 مريضا مصابين بفيروس كورونا سوف تنتهي بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.



وأضاف إيفاشنكو "منشآت الإنتاج الحالية لشركة كيمرار ستتيح لنا إنتاج عشرات الألوف من برامج العلاج شهريا، والتي نقدر ونأمل أن تكون كافية للاتحاد الروسي في حدها الأدنى".



وأوضح أن الفحوص المبكرة أظهرت وجود آثار جانبية ضئيلة، مشيرا إلى حظر استخدام العقار للنساء الحوامل، كما أن استخدام أفيجان في اليابان تسبب في حدوث تشوهات خلقية.



وقد جرى تطوير دواء أفيجان المعروف بشكل عام باسم "فافيبيرافير" أواخر التسعينيات من جانب شركة اشترتها شركة فوجي فيلم فيما بعد عندما غيّرت نشاطها إلى الرعاية الصحية.



وتجري شركة جلينمارك فارماسيوتيكلز في الهند أيضا تجارب على فافيبيرافير.



المصدر: وكالات