دبي تمنح “الإقامة الذهبية” لأصحاب التخصصات الطبية

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جاء ذلك “كبادرة شكر وتقدير من الشيخ محمد بن راشد للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع”، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وكان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أطلق مبادرة إنسانية بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق الخلايا الجذعية.

وتأتي المبادرة بعد إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخرا، توصله إلى هذا العلاج المساعد، ونجاح تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة، حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بـ”كوفيد 19″، بالإمكانات البشرية والفنية، وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به وتسهيل إجراءات تعميمه على مستشفيات الإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).