رغم تفشي كورونا.. الجيش الأمريكي يستأنف تدريباته في أوروبا‎

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وأعلن سلاح الجو، في بيان، أن ستة آلاف جندي من الولايات المتحدة وبولندا سيشاركون في تدريبات “ألايد سبيريت” التي كانت مقررة في أيار/مايو، من 5 إلى 19 حزيران/يونيو، في قاعدة درافسكو بومورسكي العسكرية شمال بولندا.

وقال الجيش الأمريكي في الوثيقة: إن “كل التدابير الاحترازية بسبب كوفيد-19 ستتخذ لحماية صحة القوات المسلحة المشاركة فيها والسكان المحليين”.

وكان الجنود الأمريكيون الأربعة آلاف المشاركون فيها وصلوا إلى أوروبا للمشاركة في تمارين “ديفندر-يوروب 20″ أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا منذ 25 عامًا، عندما تفشى وباء كوفيد-19، ما حمل البنتاغون على تجميد كل التحركات العسكرية في العالم.

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ويشارك ألفا جندي بولندي في هذه التمارين.

وحين علق الانتشار الأمريكي مطلع آذار/مارس، تم تحميل أكثر من 90% من المعدات لـ”ديفندر-يوروب 20” على متن طائرات أو سفن لنقلها إلى أوروبا.

ووصل ستة آلاف جندي وثلاثة آلاف قطعة من المعدات العسكرية إلى أوروبا، وتسعة آلاف آلية نشرت في مناطق تدريب في ألمانيا.

وقال الجيش الأمريكي: “عمومًا رغم التعديلات على التمارين بسبب كوفيد-19، تم تحقيق عدة أهداف استراتيجية للتدريبات”.