كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرا خارجية الأردن وإسبانيا يرفضان ضم إسرائيل لأراض جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزيرا خارجية إسبانيا والأردن، أرانشا جونزاليز لايا وأيمن الصفدي، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، رفضهما ضم إسرائيل لأراض جديدة، داعيين لحل الدولتين، وفقاً لبيان صادر من عمان.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها أن الوزيرين اتفقا على أن "أي" محاولة" لضم أراض من قبل إسرائيل تمثل "انتهاكاً" للقانون الدولي وأسس عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والموقعة في مدريد منذ ثلاثة عقود.

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وبحسب البيان، فقد بحث الصفدي وجونزاليز سبل منع إسرائيل من مواصلة ضم أراض لها وتعهدا بالاستمرار في العمل للتوصل إلى حل الدولتين واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية على حدود ما قبل 1967.

وأثنى الوزير الأردني على موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، ضمن "الشرعية الدولية" ودعم مفاوضات السلام "المباشرة" بين أطراف النزاع، بحسب الخارجية.

بالمثل، تطرق المسئولان إلى التعاون الثنائي في ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا العالمية وتبعاتها، وكذا تعميق العلاقات بين البلدين.