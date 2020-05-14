كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك: متلازمة نادرة تصيب الأطفال بـ 15 ولاية يعتقد أنها مرتبطة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن الولاية سجلت 166 حالة وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 195 باليوم السابق، مضيفا أن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات ارتفع إلى 416، مقارنة مع 401 أمس.

ولفت حاكم الولاية، إلى أن 15 ولاية على الأقل تحقق في حالات متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد. وقال كومو إن مسؤولي الصحة في نيويورك يحققون في 102 حالة من المتلازمة المرتبطة بثلاث وفيات في الولاية، وأن 14 ولاية أخرى بما فيها كاليفورنيا وكونيتيكت أبلغت عن حالات مماثلة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" المتخصصة في إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة عن 1894 وفاة على الأراضي الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي بزيادة أكثر من الضعفين عن اليومين السابقين، حيث تم تسجيل 930 وفاة يوم الاثنين و776 يوم الأحد. وتخطى إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة. Advertisements ومع ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن توجيهاته بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية في البلاد، قائلا إن "نجاح خفض أعداد الوفيات (بكورونا) لم يكن ليتحقق من دوني أو مساندة الحكومة الفيدرالية".