كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال يأتي بتشجيع من الإدارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال ومواصلة جرائم الاستيطان وتنكرها للاتفاقيات، يأتي بتشجيع من الإدارة الأمريكية، إلى جانب الخطة الإسرائيلية المُعلنة المتواصلة لضم أرض دولة فلسطين المحتلة، خاصة في القدس الشرقية والأغوار".

وأكد عباس، الاحتلال الإسرائيلي، في كلمة بثها تلفزيون فلسطين في الذكرى الـ72 للنكبة التي تحل في الـ15 من مايو كل عام، أن أيادي شعبه لازالت ممدودة بالسلام على أساس الشرعية الدولية ولكنه لن ينتظر للأبد.

وقال: "إننا سنكون في حل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا أعلنت الأخيرة ضم أي جزء من أراضينا المحتلة وسنحمل حكومتيهما كل ما يترتب عن ذلك من آثار".

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وتابع: "لن تتوقف مسيرتنا المباركة هذه حتى نرفع رايات فلسطين فوق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في القدس عاصمتنا الأبدية".

واستطرد: "لا يزال يحذونا الأمل في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وحذر عباس، من أن "الشعب الفلسطيني لن ينتظر إلى الأبد، لأنه لا شيء أكرم لديه من فلسطين وحقوقنا الوطنية، ولم ولن ننسى وصية الآباء والأجداد، ونسير بخطى واثقة نحو استعادة حقوقه كاملة وإزالة الاحتلال البغيض".