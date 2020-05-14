كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موريتانيا تطالب المواطنين بضرورة البقاء في المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، من المواطنين إلى ضرورة البقاء في المنازل والمحافظة على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات عند الخروج وغسل اليدين بالصابون، والتبليغ عن أي إصابة أو تسلل من خارج البلاد، بعد ساعات من وفاة مدير مركز تجاري كبير في العاصمة جراء إصابته بفيروس كورونا لم تتمكن السلطات الصحية من تشخيصه إلا قبل وفاته بساعة واحدة.

وقال مدير الصحة العمومية بالبلاد سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي إن "السلطات احتجزت حتى الآن 31 شخصاً من المخالطين للمتوفى"، وأجرت لهم اليوم فحوصاً مخبرية ستظهر نتائجها الليلة، داعياً إلى الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها من خلال الاتصال بالرقم المخصص لذلك.

ولم يستبعد مدير الصحة وجود حالات عدوى محلية معلناً عن نية الوزارة نشر آلية للرقابة الوبائية في عموم أرجاء البلاد.

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واعترف المسؤول الموريتاني بصعوبة تحديد مصادر العدوى بين المصابين.

وسجلت موريتانيا ليل أمس ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي تاسع إصابة بالفيروس بشكل أثار قلق الموريتانيين وتساؤلات حول سبب الاصابة، بعد أن كانت البلاد قد أعلنت خلوها من الفيروس الشهر الماضي .

وانتقد مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشخيص الإصابة بكورونا بعد وفاة أصحابها، وحدث هذا مرتين في موريتانيا.