الإمارات تسجل 725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المناطق - وكالات

أفادت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 6,523 حالة، بعد تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة آمنة بأن توسيع نطاق الفحوص مستمر ، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوص التي أجراها القطاع الصحي حتى اليوم 1,560,923 فحصًا.

وذكرت الشامسي أنه مع إجراء 34,869 فحصا جديدا تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة 20,386 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 206 وفيات.