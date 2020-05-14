شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يؤكد دعمه لاستقلال العراق والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس عقب جلسته التي عقدت حول العراق برئاسة رئيس المجلس لهذا الشهر مندوب جمهورية إستونيا السفير سفين يورغنسون.
كما رحب أعضاء المجلس بتعهد حكومة العراق بمعالجة COVID-19 وتقديم إصلاحات ذات مغزى على وجه السرعة تهدف إلى تلبية مطالب الشعب العراقي المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم الرشيد والمشاركة السياسية والتشريعات الانتخابية، إلى جانب الترحيب بالتزام حكومة العراق بإجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام.
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