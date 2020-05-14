شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخفف قيود السفر لبعض الأوروبيين والان نبدء بالتفاصيل
قررت فرنسا، أمس الأربعاء، تخفيف بعض القيود على حدودها مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن لحرية التنقل وكذلك المملكة المتحدة.
وقال وزارة الداخلية الفرنسية، إنه سيتم تخفيف تلك القيود من خلال السماح بحقوق الحضانة وزيارة الأزواج أو الزوجات أو أحد الوالدين في دور رعاية المسنين. وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.
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