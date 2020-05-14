شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا مقدمين على مرحلة في غاية الصعوبة، والقيادة ستعقد اجتماعا مهما يوم السبت المقبل لمواجهة قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في حال إعلانه.
وأضاف اشتية في تصريح له، أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل رسائل عدة إلى الرباعية الدولية والأوروبيين وروسيا، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
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