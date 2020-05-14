أنباء سارة بشأن حالة مهند قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

رياضة 2020-05-14 | 00:25 2,887 مشاهدة يواصل الحكم الدولي مهند قاسم، الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ويخضع قاسم للحجر الصحي في مستشفى التويثة- ابن الخطيب، لليوم الثاني على التوالي. ويعد الخبر السار الأول، ان حالة قاسم مستقرة حالياً ويعاني فقط من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. أما الخبر السار الثاني، فإن نتائج التحاليل الخاصة بعائلة قاسم، كانت سالبة وغادروا الحجر ليعودوا إلى المنزل. المحرر: محمد خليل

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