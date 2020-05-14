أنباء سارة بشأن حالة مهند قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

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2020-05-14 | 00:25
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يواصل الحكم الدولي مهند قاسم، الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ويخضع قاسم للحجر الصحي في مستشفى التويثة- ابن الخطيب، لليوم الثاني على التوالي.
ويعد الخبر السار الأول، ان حالة قاسم مستقرة حالياً ويعاني فقط من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
أما الخبر السار الثاني، فإن نتائج التحاليل الخاصة بعائلة قاسم، كانت سالبة وغادروا الحجر ليعودوا إلى المنزل.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.