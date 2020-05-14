الاستخبارات تعلن اعتقال متهم اقدم على قتل مدير مدرسة جنوبي بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن اعتقال متهم اقدم على قتل مدير احدى المدارس جنوبي بغداد.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد المتهمين، متورط في قتل مدير إحدى المدارس جنوبي العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم له ووفقاً لاعترافات احد المتهمين"، مشيرا الى أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية بقيامه بجريمته النكراء، وقد تم تسليمه اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".
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