رئيس مجلس الوزراء السودانى ينفى وجود أى اتفاق بإقالة وزير الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عدم وجود أى اتفاق أو توصية من أى جهة بإقالة وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم.



وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام فى تصريحات صحفية بمنصة الكورونا بدار الاطباء ان وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء دخل فى اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء استمر الى الساعة الرابعة من عصر اليوم .

وقال وزير الاعلام ان قرار الاقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء وشدد على التفاهم والعمل المشترك بين الاجسام المختلفة المكونة للحكم "نستمع الى ملاحظات أداء بعضنا البعض وليس في هذا شئ طالما يحكمنا الهدف الواحد وهو خدمة القضايا الوطنية".

و اضاف انه وفي هذا الاطار عقد اجتماع شارك فيه ممثلومجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لمناقشة قضايا المصفوفة وفي نهاية الاجتماع اثار بعض الاعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة فيما طالب بعض الاعضاء في الاجتماع باقالة الوزير وكان الرد بان هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لكن تم الاستماع لتلك الملاحظات.

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ووقال فيصل ان وزير الصحة ليس فوق النقد او المساءلة مثله مثل بقية الوزراء منوها الى ان كل الوزراء اتت بهم ثورة ديسمبر المجيدة وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة مجددا تأكيد ثقة مجلس الوزراء في وزيرالصحة والكوادر الطبية بالبلاد .

وقال " اليوم نشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير باقالة وزير الصحة " مبينا ان السيد الوزير شارك فى جلسة مجلس الوزراء كما دخل فى اجتماع مشترك مطول مع رئيس الوزراء .

و جدد فيصل :" نقول على لسان مجلس الوزراء وعلى لسان رئيس مجلس الوزراء ليس هناك اي اتفاق او توصية او اقرار من اى جهة باقالة الوزير."

وشدد الوزير بانه لم تصدر توصية او قرار او غيره "ونقول بأن هذا الخبر غير صحيح وتم سحب الخبر من بعض المواقع."

ونوه الوزير الى اشادة مجلس الوزراء بأداء وزارة الصحة، والكوادر الطبية في درء جائحة الكورونا وحماية المواطنين.

وفى السياق نفسه، اعتذرت وكالة السودان للأنباء عن سحب خبر بعنوان التوافق على تعيين وزير الدفاع لسحب الخبر من مصدره.