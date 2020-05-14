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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول فيديو يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
نشرت قناة “الإخبارية” أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت.
يذكر أن المقطع وثق تشابكًا شرسًا وعنيفًا بين أطراف غير معلومة على أرض الدوحة وسط أنباء أن الاشتباك بين قوات تركية وقوات حمد بن جاسم .
وأظهر الفيديو تبادل إطلاق نار شرس وانفجارات في أحد شوارع الدوحة وسط صمت السلطات القطرية، وتنظيم الحمدين؛ حيث لم يعلق أحدهما حتى الآن عن الأحداث الواقعة.
وكانت أنباء انتشرت مؤخرًا عن قيادة حمد بن جسم انقلابًا ضد الأمير تميم بن حمد، فيما تقود موزة الانقلاب المضاد تحدت حماية القوات التركية .
لمشاهدة الفيديو:-
فيديو عاجل | أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في #الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت#الإخبارية #ماذا_يحدث_في_قطر pic.twitter.com/cxYMawWhiS— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 13, 2020
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