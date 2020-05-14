أول فيديو يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

نشرت قناة “الإخبارية” أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت.



يذكر أن المقطع وثق تشابكًا شرسًا وعنيفًا بين أطراف غير معلومة على أرض الدوحة وسط أنباء أن الاشتباك بين قوات تركية وقوات حمد بن جاسم .

وأظهر الفيديو تبادل إطلاق نار شرس وانفجارات في أحد شوارع الدوحة وسط صمت السلطات القطرية، وتنظيم الحمدين؛ حيث لم يعلق أحدهما حتى الآن عن الأحداث الواقعة.

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وكانت أنباء انتشرت مؤخرًا عن قيادة حمد بن جسم انقلابًا ضد الأمير تميم بن حمد، فيما تقود موزة الانقلاب المضاد تحدت حماية القوات التركية .

لمشاهدة الفيديو:-