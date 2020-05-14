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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يؤيد إعادة فتح المدارس في أميركا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده أجرت نحو 10 ملايين اختبار كورونا حتى الآن، معربا إلى أمله في أن يعود الطلاب إلى المدارس قريبا، فيما أدى تفاجؤه من تحذير مسؤول الصحة العامة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من إعادة فتح الاقتصاد.
وأوضح ترمب قائلا : "كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس"، كما أعرب عن اختلاف وجهة نظره مع "الرؤية السلبية التي قدمها رئيس الاحتياطي الفدرالي".
وبشأن نائبه مايك بنس الذي أصيد شخصان من محيطه بالبيت الأبيض بفيروس كورونا قال ترمب: "لم ألتق بنس منذ فترة وسنبقى متباعدين لبعض الوقت".
وفي سياق آخر اعتبر ترمب أن التعاملَ مع الصين هو أمر مكلف جدا .
وفي تغريدة له على تويتر أكد ترمب أن العالمَ صُدم بفيروس مصدرُه الصين بعد التوقيع على الاتفاق التجاري، معتبرا أن مئة اتفاق تجاري غيرُ قادرة على التعويض عن أرواح الأبرياء التي فُقدت في موجة الوباء .
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بسرعة قائمة الدول الأكثر تضرار بفيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حتى وصلت اليوم عدد الإصابات إلى أكثر من مليون وأربعمئة ألف إصابة.
من جهته كان مسؤول الصحة العامة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي قد حذر الثلاثاء من مخاطر إعادة فتح المدارس الأميركية على الأطفال، فيما ألغيت محاضرات فصل الخريف في النظام الجامعي بولاية كاليفورنيا وهو الأكبر في الولايات المتحدة.
وبينما يدور النقاش في الولايات المتحدة بشأن إعادة التلاميذ إلى الفصول الدراسية بدأ تطبيق هذه المرحلة في عدد من دول العالم.
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