شكرا لقرائتكم السيناتور راند بول يطالب بالتحقيق بشهادات زور قدمت لأوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرد السيناتور الأميركي راند بول الجمهوري عبر حسابه الشخصي الرسمي على منصة تويتر مطالبا بعقد جلسات استجواب عاجلة بمجلس الشيوخ الأميركي حول شهادة زور في إحاطة تم تقديمها للرئيس السابق باراك أوباما بشأن مكالمات مايكل فلين (مستشار الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي دونالد ترمب آنذاك) مع سفير روسيا.

وكتب بول في تغريدته قائلًا: "يجب على مجلس الشيوخ عقد جلسات استماع على الفور حول هذه "الواقعة"! إن جيمس كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي) وجيمس كلابر (رئيس الاستخبارات الأميركية السابق) وجون برينان (المدير السابق للاستخبارات المركزية الأميركية) وحتى جو بايدن (نائب الرئيس الأميركي السابق) مدينون باطلاع الشعب الأميركي "بحقيقة ما جرى". يجب أن يدلوا جميعًا بشهاداتهم، تحت القسم، حول ماذا تم إخبار الرئيس السابق به "بشأن تلك القضية"؟ "