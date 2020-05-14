شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: مجلس النواب عليه التزامات وواجبات ولن يتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة وأهمية استمرار انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب والاجتماعات الضرورية والملحة للجان، لأداء الواجبات والالتزامات المنوط بالمجلس القيام بها، وذلك رغم تفشى وباء فيروس كورونا، مشددا على ضرورة التعايش مع هذا الوباء ومواصلة العمل.

وقال النائب أحمد السجيني، لـ"الخليج 365"، إنه رغم إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج، بفيروس كورونا، إلا أن المجلس لا يمكن أن يتوقف عن العمل والانعقاد، قائلا: "نتمنى الشفاء العاجل للزميلة النائبة الدكتورة شيرين فراج، من هذا المرض اللعين، وأن يحمى الله مصر والبشرية من هذا الوباء ويزيل هذه الغمة".

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وتابع أحمد السجينى: "كل مؤسسات الدولة تعمل وتواصل عملها وجهودها، القوات المسلحة والشرطة تعمل، ومجلس الوزراء والحكومة تعمل، والقطاع الطبى العام والخاص يعمل، والمصانع تعمل، فكيف لا يعمل مجلس النواب وهو السلطة التشريعية والرقابية الأولى فى البلاد، لا يمكن أن يتوقف عمل مجلس النواب، وأنا كنت من أول أصحاب الفكر والرأى الذين يرفعون شعار تحويل المحنة لمنحة وعطايا، وأهمية التعايش خصوصا فى ظل عدم وجود يقين لدى العلماء بوجود دواء لهذا الوباء، وهذا رأيى الشخصى، وبالتالى مجلس النواب يجب أن يعمل، ويجب أن يستمر فى أداء واجباته، لأن المجلس عليه التزامات ومسئوليات وواجبات يجب أن يوفى بها، وبالتالى لا يمكن أن نتصور بأى حال من الأحوال أنه يوجد مبرر لعدم انعقاد الجلسات".

واستطرد: "يمكن بالنسبة لانعقاد اجتماعات اللجان يوجد قدر من الحساسية نظرا لكثرة عدد اللجان وبسبب مساحة القاعات، ونحاول تحديد الأولويات، خاصة بالنسبة للجان التى يكون فى عدم انعقادها مشكلة دستورية مثل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى لجنة الخطة والموازنة فيها عمل بشكل دائم".

واستكمل أمين عام ائتلاف دعم مصر: "نحن مقارنة بالدول الأخرى، وطبعا الشرق الأوسط له خصوصية، اتحدث هنا عن أمريكا وإيطاليا وإسبانيا والصين وغيرها، أعداد الإصابات الحمد لله إلى حد ما تحت السيطرة، وهو وباء وابتلاء، ولا بد أن نتفاعل ونعمل ونأخذ الإجراءات الاحترازية الوقائية بكل جدية وحسم، ونعمل ثم نعمل حتى نحيا".