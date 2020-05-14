شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لسرعة صرف رواتب المؤقتين بكفرالشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتربية والتعليم والصحة، بشأن تأخر صرف الرواتب العاملين المؤقتين فى مديريات الصحة والتعليم بمحافظة كفرالشيخ.

وأضاف "الجندى" أن الكثير من العاملين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ٥ أشهر، موضحا أن القيادة السياسية فى ظل الظروف الحالية قررت صرف ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا، وتوقف العمل لمدة ٣ شهور، رأفة بظروفهم، فما بالنا بهؤلاء العاملين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب، مشددا على الحكومة بسرعة صرف رواتب العاملين المؤقتين بمديريات كفرالشيخ قبل حلول عيد الفطر المبارك.