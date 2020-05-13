جريمة قتل “عين الشق”.. المشتبه فيه الرئيسي في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة الدارالبيضاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل، التي هزت درب الخير، في منطقة “عين الشق”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن الدارالبيضاء، تفاعلت مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أشخاص، وهم في نزاع في درب الخير في منطقة عين الشق، ومشفوع بتعليقات تدعي بأن النازلة تطورت إلى جريمة قتل.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح منطقة أمن عين الشق في مدينة الدارالبيضاء، أظهرت أن النازلة تعود إلى مساء أمس، حين دخل ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية في نزاع، تطور إلى تبادل للعنف، حيث توفي أحدهم جراء تعرضه للضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات، المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 25 سنة، في اليوم نفسه، فيما لاتزال التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني، بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية.

