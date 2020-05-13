تجربة ناجحة.. تويتر تسمح لموظفيها بالعمل من البيت بعد الجائحة

قررت شركة تويتر السماح لموظفيها بالعمل من البيت “باستمرار” إن أرادوا، وذلك بعد تقييم أدائهم خلال تجربة تطبيق إجراءات العمل عن بعد، التي كانت “ناجحة”.

وقالت الشركة، التي يعمل فيها أكثر من 4000 موظف في مكاتبها في أنحاء العالم، في بيان، إنها ستسمح، أيضاً، لموظفيها بالعودة إلى العمل من مكاتبهم إن أرادوا عندما تعيد فتح أبوابها.

وأشارت الشركة نفسها إلى أن الأشهر الماضية “أثبتت أننا نستطيع العمل في تلك الظروف، ولذلك إذا كانت أدوار موظفينا وأوضاعهم تجعلهم يعملون من البيت، وهم يريدون الاستمرار في ذلك، فسوف نوافق عليه”.

وتابعت إدارة تويتر أن الحريصين على العودة إلى مكاتبهم في الشركة “سوف يرحب بهم مع بعض الاحتياطات”.

وكانت شركة تويتر، التي يوجد مقرها في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، قد سمحت لموظفيها بالعمل من البيت في مارس الماضي، ولا تتوقع إعادة فتح أبواب مكاتبها، قبل شتنبر.