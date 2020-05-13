قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجول بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر موقعها الرسمي، إن رئيس الجمهورية “قرر التقليص من ساعات حظر الجولان، بكامل تراب الجمهورية التونسية، بداية من اليوم 13 ماي 2020، وحتى إشعار آخر”.
وأفادت الرئاسة بأن حظر التجول سيصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً.
وكان وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، قد أعلن، اليوم، أن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثالث على التوالي.
واستمرت حصيلة الإصابات المؤكدة في تونس، في استقرار بألف و32 إصابة، منذ يوم السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انعدام الإصابات الجديدة.. تونس تقرر تقليص ساعات حظر التجول بدءاً من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.