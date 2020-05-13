بعد انعدام الإصابات الجديدة.. تونس تقرر تقليص ساعات حظر التجول بدءاً من اليوم

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجول بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر موقعها الرسمي، إن رئيس الجمهورية “قرر التقليص من ساعات حظر الجولان، بكامل تراب الجمهورية التونسية، بداية من اليوم 13 ماي 2020، وحتى إشعار آخر”.

وأفادت الرئاسة بأن حظر التجول سيصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً.

Advertisements

وكان وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، قد أعلن، اليوم، أن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثالث على التوالي.

واستمرت حصيلة الإصابات المؤكدة في تونس، في استقرار بألف و32 إصابة، منذ يوم السبت الماضي.