القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتقل شابا وشقيقته من العيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا وشقيقته من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، فيما بدأ أسيرٌ بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

ونقلت وكالة "وفا" للأنباء عن مصادر محلية، لم تُسمّها، القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي حسن محيسن، وشقيته آية خلال محاولتها منع الاحتلال من اعتقال شقيقها، وذلك عقب تواجدهما قرب المدخل الغربي للبلدة.

على صلة، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير مراد محمد سعيد فشافشة، من سكان قرية جبع بمحافظة جنين، قد شرع أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال الأسير المحرر فشافشة، بتاريخ 9/9/2019، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الاداري لستة أشهر، وبعد انتهائها أصدر قرار تجديد بحقه لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أن الأسير فشافشة يقبع حاليا في زنازين سجن "هداريم"، وقد خاض تجربة الاعتقال أربع مرات سابقا، وأمضى ما يقارب الست سنوات في سجون الاحتلال.

وفي سياق متّصل، جددت سلطات الاحتلال، الأربعاء، الاعتقال الإداري لأمين سرّ حركة "فتح"- إقليم شمال الخليل، الأسير هاني جعارة، لمدة ثلاثة أشهر، ليكون الأمر الإداري الثالث الذي يصدر بحقه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جعارة في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2020، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ولاحقا خفضت محكمة الاحتلال مدته لشهرين، بعد طلب تقدم به محاميه، إلا أن مخابرات الاحتلال ومع اقتراب موعد انتهاء المدة، في شهر آذار/ مارس الماضي، أعادت تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، لمدة شهرين، وفق ما أفاد به نادي الأسير.