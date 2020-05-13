كورونا يصل رئاسة وخارجية المكسيك.. وفاة مسؤول وإصابة آخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب فيروس كورونا المستجد من الدائرة الداخلية للحكومة المكسيسكية، حيث أصاب كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية، مارسيلو إيبرارد، فيما تسبب في وفاة مسؤول في مكتب رئيس البلاد بالمرض.
وقال متحدث الخارجية روبرتو فيلاسكو، وهو مساعد مقرب من الوزير إيبرارد، في وقت متأخر، الثلاثاء، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وكتب على تويتر: "سأبقى في البيت، أنسق العمل عن بعد".
وإيبرارد هو أبرز وزير في الحكومة المكسيكية ويعمل عن كثب مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بخصوص قضايا تتجاوز مهام العمل التقليدي لوزارة الخارجية.
وظهر إيبرارد مع العديد من المسؤولين والحكام الآخرين في المؤتمر الصحفي اليومي للوبيز أوبرادور، الثلاثاء. ولم يضع أي منهم كمامة سوى حاكم واحد فقط.
وسجلت المكسيك، الثلاثاء، أعلى نسب وفيات بسبب فيروس كورونا حيث شهد 353 حالة وفاة.
ومن بين أولئك المتوفين كان موظف في مكتب الرئيس يعمل في جهة مسؤولة عن الاهتمام بالشعب.
وأظهرت الفحوص إصابة مسؤولين عديدين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة المكسيكية.
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