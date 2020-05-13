الحكومة السودانية: وزير الصحة باق في منصبه

أعلن وزير الإعلام السوداني والمتحدث الرسمي للحكومة فيصل محمد صالح، الأربعاء، بقاء وزير الصحة أكرم علي التوم في منصبه، بعد تداول أنباء حول توافق شركاء السلطة الإنتقالية في السودان على إقالته.



وأوضح صالح، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي السوداني، مساء الأربعاء، أنه "ليس هناك أي اتفاق أو توصية لإقالة الوزير أكرم علي التوم من منصبه".

وقال :"عُقِد إجتماع لمناقشة الوضع الصحي، وتم الاستماع لآراء كثيرة، من بينها من طالب بإقالة أكرم، وكان الرد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة الأمر".

Advertisements

وأضاف متحدث الحكومة السودانية أنه:" لايوجد أحد فوق النقد أو المحاسبة، لكن مجلس الوزراء يؤكد ثقته في وزير الصحة، ويقدّر الجهود التي يقوم بها كل الكادر الصحي لمواجهة التحدي الراهن في السودان".

وكان مجلس السيادة السوداني، أصدر تعميما الأربعاء أعلن خلاله توافق شركاء الحكم الإنتقالي "مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير" على إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه، وتوجيه رئيس الوزراء لعمل الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك.

ولكن مجلس السيادة قام بسحب التعميم من صفحته الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد حوالي نصف ساعة من نشره، كما حذفت وكالة السودان للأنباء، خبر الإقالة ، وقدمت الاعتذار للقراء، معللة ذلك بأن الإجراء تم نتيجة لحذف البيان من المصدر الرئيسي.

وأثار إعلان إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، ردود أفعال غاضبة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث رأى كثيرون أن القرار "مجحف" بحق الوزير الذي وصفه كثيرون بأنه" يعمل بتفان لمحاصرة كورونا وإصلاح القطاع الصحي المتدهور في السودان".