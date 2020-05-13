السديس : صلاة التهجد ستقام بالحرم الليلة وعلى الجميع التقيد بإجراءات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس، أن صلاة التهجد ستقام الليلة بالحرم المكي، داعياً المسلمين بمناسبة دخول العشر المباركة من شهر رمضان لعام ١٤٤١، إلى التفاؤل ورفع الدعاء لرفع هذه الغمة.



وفي التفاصيل، قال "السديس" في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان: نحث عموم المسلمين على اغتنام هذه العشر الأولى من رمضان بالدعاء لرفع هذه الغمة، ونشكر للمسلمين على تجاوبهم وتفاعلهم وتعاونهم مع الجهات المسؤولة، ولنعش حياة الاستبشار والتفاؤل.

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وأضاف: علينا أن نغتنم هذه الأيام بالدعاء لرفع هذه الغمة عن الأمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الجميع بالابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتقدم بالشكر لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود كبيرة، ورجال الصحة الذين يحرصون على صحة الناس.

ودعا الله - عز وجل- أن يكشف عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الغمة، مشيرًا إلى أن صلاة التهجد ستُقام في المسجد الحرام الساعة 45 : 1.