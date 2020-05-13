محمد بن راشد يعلن عن منح الإقامة الذهبية لأصحاب التخصصات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى فيروس كورونا.



وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ببيان على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، اليوم الأريعاء «محمد بن راشد يوجه بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-19، كبادرة شكر وتقدير من سموه للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع».

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كانت وسائل إعلام رسمية في الإمارات قد قالت إن دبي مركز الأعمال والسياحة في البلاد سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

كانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.