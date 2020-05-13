شكرا لقرائتكم ترمب يؤيد إعادة فتح المدارس في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده أجرت نحو 10 ملايين اختبار كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أمله في أن يعود الطلاب إلى المدارس قريبا.

وفي سياق متصل اعتبر ترمب أن التعاملَ مع الصين هو أمر مكلف جدا .

وفي تغريدة له على تويتر أكد ترمب أن العالمَ صُدم بفيروس مصدرُه الصين بعد التوقيع على الاتفاق التجاري، معتبرا أن مئة اتفاق تجاري غيرُ قادرة على التعويض عن أرواح الأبرياء التي فُقدت في موجة الوباء .

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وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بسرعة قائمة الدول الأكثر تضرار بفيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حتى وصلت اليوم عدد الإصابات إلى أكثر من مليون وأربعمئة ألف إصابة.

من جهته حذر مسؤول الصحة العامة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي الثلاثاء من مخاطر إعادة فتح المدارس الأميركية على الأطفال، فيما ألغيت محاضرات فصل الخريف في النظام الجامعي بولاية كاليفورنيا وهو الأكبر في الولايات المتحدة.

وبينما يدور النقاش في الولايات المتحدة بشأن إعادة التلاميذ إلى الفصول الدراسية بدأ تطبيق هذه المرحلة في عدد من دول العالم.