أعلن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.
يأتي هذا بعدما بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من قطر، يظهر اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في محيط السفارة التركية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الفيديو أظهر تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن وقوع تلك الأحداث في قطر.
وقال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك".
وأضاف فهد: "المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل 2.8 مليار دولار".
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام القطري التزم الصمت حيال تلك الأحداث في الدوحة، حيث لم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار بمحيط السفارة التركية بالدوحة.. وأنباء عن مقتل أفراد في الأسرة الحاكمة في قطر.. وتركيا طرف في النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.