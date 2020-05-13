إطلاق نار بمحيط السفارة التركية بالدوحة.. وأنباء عن مقتل أفراد في الأسرة الحاكمة في قطر.. وتركيا طرف في النزاع

أعلن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

يأتي هذا بعدما بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من قطر، يظهر اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في محيط السفارة التركية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الفيديو أظهر تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن وقوع تلك الأحداث في قطر.

Advertisements

وقال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك".

وأضاف فهد: "المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل 2.8 مليار دولار".

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام القطري التزم الصمت حيال تلك الأحداث في الدوحة، حيث لم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن.