حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ ب​منظمة الصحة العالمية​، مايك ريان، من أن العالم أمامه "طريق طويل ليقطعه قبل أن يتمكن من السيطرة على جائحة ​فيروس كورونا​، على الرغم من الخطوات الأولية في العديد من الدول لبدء العودة للحياة الطبيعية"، مشددا على أن "المخاطر المتعلقة بمرض كوفيد-19، لا تزال كبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية"، مؤكدا أن هناك حاجة إلى "مكافحة كبيرة جدا" للفيروس من أجل خفض التقييم الحالي للمخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير بمنظمة الصحة: العالم أمامه طريق طويل جدا في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.