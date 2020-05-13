رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي يدعو لمزيد من الدعم المالي

حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، من فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف، متعهدا باستخدام أدوات ​البنك المركزي​ كلما تقضي الضرورة، داعيا لمزيد من الإنفاق لاحتواء تداعيات كورونا، مؤكدا أن "تسخير أدوات المجلس لا يشمل دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية "ليست شيئا ندرسه".

وأشار باول إلى عدم التيقن المحيط بمدى إمكانية التحكم في تفشي الفيروس في المستقبل ومدى سرعة تطوير لقاح أو علاج، وقال إن على صناع السياسات معالجة "نطاق" من النتائج المحتملة، معتبرا أن "العودة إلى حيث كنا، ستستغرق بعض الوقت.. ثمة شعور، وهو شعور متزايد على ما أعتقد، بأن التعافي قد يكون أبطأ مما نود.. لكنه سيأتي، وقد يعني ذلك أن من الضروري أن نبذل المزيد".