سلطات جنوب إفريقيا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من نهاية أيار

أعلنت ​جنوب إفريقيا​ اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، واعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إن حكومته ستبدأ محادثات حول نقل معظم البلاد إلى مستوى التأهب 3 بنهاية أيار من مستوى التأهب 4 الحالي"، مشيرا إلى أن "أجزاء من البلاد ذات أعلى معدلات الإصابة ستبقى في حالة تأهب 4 وأنه سيتم الإعلان عن التغييرات على هذا المستوى من القيود بالأيام المقبلة".

وسجلت جنوب إفريقيا في آخر إحصائية اليوم الأربعاء، 11350 إصابة بفيروس كورونا، و206 حالات وفاة، فيما يقبع 77 مصابا في العناية المركزة، وفق ما أفاد موقع worldometers الذي يعنى بإحصاء عدد إصابات كورونا في العالم.