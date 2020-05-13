الأمم المتحدة: احصاءات كورونا تعتمد إحصاءات واردة من حكومات الدول

رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​، على ما نشرته وسائل إعلام أميركية حول أعداد المصابين ب​كورونا​ في ​روسيا​، مشيراً إلى أن "المنظمة تعتمد في إحصائياتها على البيانات المقدمة من الجهات الرسمية"، مشددا على أن "مكتب الأمين العام للمنظمة لا يتحقق من الإحصائيات المتعلقة بعدوى كورونا التي تقدمها دول أخرى وبينها روسيا".

واعتبر أن "الأمانة العامة ليس لديها إحصاءات مستقلة غير تلك التي تقدمها الحكومات، وتعتمد على الإحصاءات الواردة من سلطات الدول"، لافتا إلى أن "هناك بعض الاستثناءات، مثلا في حال وجود بعثة أممية لحفظ السلام في دولة ما تتعاون مع السلطات الصحية. لكن هذا لا ينطبق على ​أوروبا​ أو روسيا".