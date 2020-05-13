قوى الامن تعلن تعديل توقيت فتح واغلاق المطاعم والمكتبات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ تعديل قار توقيت فتح واغلاق ​المطاعم​ بحيث اصبح من ​الساعة​ 5 فجرا لغاية 6 مساء مع اقفالها يوم الاحد، على ان تقتصر على التوصيل (الديليفيري) وفق نظام المفرد والمزدوج. اما المكتبات يصبح توقيت فتحها من الساعة 8 صباحا لغاية 11 ظهرا.

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