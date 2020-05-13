العربية: ترامب يؤيد إعادة فتح المدارس في أميركا

أفادت ​قناة العربية​ عن أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يؤيد إعادة فتح المدارس في ​أميركا​.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا للرأي أوضح أن 41 بالمئة من الأميركيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع أربع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف نيسان. ولم يؤيد 56 بالمئة ترامب، بزيادة قدرها خمسة بالمئة في الفترة الزمنية ذاتها.

كما وجد الاستطلاع أن 46 بالمئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني بينما سيصوت 38 بالمئة فحسب لترامب. وكان بايدن متفوقا بنقطتين مئويتين فقط في استطلاع رويترز/إبسوس في الأسبوع الماضي.