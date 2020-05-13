شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: اللجان تواصل اجتماعات.. ونتخذ جميع الإجراءات الوقائية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مجلس النواب ولجانه النوعية سيواصلون عملهم خلال الأيام الجارية للانتهاء من التشريعات الموجودة في المجلس وعدم تأخرها لاهميتها للدولة المصرية والمواطن، لافتا أن هناك إجراءات وقائية تتم علي أعلى مستوى في البرلمان، إضافة إلي الإجراءات التي يقوم باتخاذها اعضاء المجلس للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح لليوم السابع، أن كل ما يتردد عن توقف الجلسات وأعمال اللجان بسبب إصابة احدى النائبات بفيروس كورونا غر صحيح، لافتا أن المجلس سيواصل دوره الرقابي والتشريعي بكامل قوته للانتهاء من كل التشريعات والعمل على مواصلة الدور الرقابي لمواجهة أي تحديات تقابل المواطن الفترة في ظل جائحة كورونا .