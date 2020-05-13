شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى البرلمان": البرلمان يواصل جلساته ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن المجلس سيواصل انعقاد جلساته واجتماعاته خلال الفترة القادمة رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه الدولة حاليا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تعاني كل دول العالم منه حاليا، مؤكدا أن ذلك لن يمنع مجلس النواب من الانعقاد وأداء دوره التشريعي والرقابي، مشددا علي أن البرلمان يضع المصلحة العامة للدولة والمواطن فوق كل اعتبار مشددا على أن هناك إصرار من جانب النواب أعضاء المجلس علي استكمال الجلسات وممارسة المجلس لأنشطته وأعماله.

وأضاف المراغي، ل"الخليج 365"، أن إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج عضو المجلس، بفيروس كورونا، لن تثني أو تمنع المجلس من القيام بدوره وعقد جلساته العامة المقرر لها يومي 17 و18 من شهر مايو الجاري، الأسبوع المقبل، متمنيا الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج، ولكل المصابين بهذا الفيروس اللعين، مشيرا إلى أن مجلس النواب أمامه تحديات ضخمة وأجندة تشريعية مزدحمة لابد أن يستكملها ويقوم بإنجازها، وتشمل تشريعات اقتصادية واجتماعية مهمة وملحة وضرورية، وإقرارها سيحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

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وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لحماية كل المتواجدين في المجلس خلال انعقاد الجلسات واجتماعات اللجان النوعية، ويتم تعقيم وتطهير قاعات الجلسات والاجتماعات، وكافة أرجاء المجلس، بالإضافة إلى استخدام الكمامات والمطهر.

ولفت النائب جبالي المراغي، إلي أن المجلس وجه أي عضو كان مخالطا للنائبة شيرين فراج المصابة بفيروس كورونا، أن يعزل نفسه، وأي عضو تظهر عليه أي أعراض سيتم التحليل له وأخذ مسحة منه للتأكد من الإصابة من عدمه، مشددا على "المجلس لم يقصر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب وجميع العاملين بالمجلس".