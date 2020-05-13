شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد تطلق مبادرة "شاركونا الحكاية..عشان الحماية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن مطالبتها وزير الدولة للاعلام/ أسامة هيكل، بتبني مبادرة "شاركونا الحكاية.... عشان الحماية" كحملة توعوية من فيروس كورونا من خلال توثيق حالات إصابات كورونا منذ بداية الإصابة وحتى الشفاء وإعلانها على العلن أمام الجمهور وعلى شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام.

وأوضحت النائبة في بيان لها: مضمون المبادرة يتلخص في إتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس في استعراض تفاصيل الأمر، وذلك من خلال توضيح كيفية الإصابة والابلاغ والتعامل مع الاصابة وكذلك الأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج والاعاشة فى العزل وكيفية الشفاء منه، بتسجيل شهادات وأفلام قصيرة وإعلانات وغيره.

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وأضافت النائبة، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة بنود، أبرزها تأكيد أن الإصابة بالفيروس ليس سبة أو وصمة عار، مما يشجع المصاب على الإعلان.

وتابعت: كما تهدف المبادرة كذلك إلى توعية المواطنين من أسباب الإصابة بالفيروس وأيضا خلق حالة وعي بأن الإصابة بالفيروس قريبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، موضحة: هذه الحالة يجب أن تكون موجودة حتى يلتزم المواطنين بإجراءات التباعد والوقاية.

وأشارت إلى إعدادها خطابا لكل من وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، بهدف تبني المبادرة وتوجيه المؤسسات الإعلامية لتنفيذ مضمونها.