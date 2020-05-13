شاهد .. إستنكار واسع بعد قيام الجزيرة بتجميد قاسم سليماني

الأربعاء 13 مايو 2020

أثار تمجيد قناة الجزيرة القطرية على ذراعها للبث الصوتي، الجزيرة بودكاست، للقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، انتفاضة غضب واسعة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .



وقامت الجزيرة بودكاست، ببث حلقة خصصتها لتمجيد قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

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واستنكر كثير من المغردين قيام "الجزيرة" بتمجيد إرهابي تلطخت أياديه بدماء الكثير من الأبرياء حول العالم، واعتبروا ما قامت به استفزاز لمشاعر الملايين وخصوصا من ذوي ضحايا جرائمه في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وضمن برنامجها "رموز"، بثت "الجزيرة بودكاست" حلقة عن سليماني الذي قتل في غارة أمريكية 3 يناير الماضي، باسم "سليماني رأس حربة إيران "، ووصفته خلالها بأنه شهيد و"مجاهد في سبيل الله" وكان "جندي كرس حياته لخدمة الإسلام".

يأتي موقف "الجزيرة" متناغما مع مواقف النظام القطري الذي بادر وزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالذهاب إلى طهران في اليوم التالي لمقتل سليماني، قبل أن يتبعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بزيارة دعم إلى طهران بعدها بأسبوع، التقى خلالها مرشد إيران علي خامنئي والرئيس حسن روحاني