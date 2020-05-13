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هاني بن بريك يتهم قطر بتبنى الإخوان والحوثي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 مايو 2020

إتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، قطر بتبني ميليشيا الإخوان والحوثي في اليمن .. مؤكداً أن الصراع في اليمن الأن بين مشروعين لا غير الأول بقيادة ، والثاني بتمويل قطر".

 

وجاء تصريح بن بريك، تعليقا على المواجهات المسلحة بين القوات الجنوبية من جهة، ومليشيا حزب الإصلاح الإخواني، من جهة ثانية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

 

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وأشار هاني بن بريك في تدوينة على حسابه في "تويتر" إلى أن "القنوات الممولة من قطر ترافق حزب الإصلاح الإخونجي الإرهابي في شقرة"، مضيفا: "وأمهم الجزيرة بالروح بالدم معهم، وهكذا ذبابهم في مواقع التواصل، ذلك الذباب الذي يذم التحالف ليل نهار".

 

وقال: "المعركة تتجلى أكثر صراع بين مشروعين لا غير مشروع بقيادة السعودية وآخر بتمويل قطر".

 

وخلص نائب رئيس الانتقالي إلى القول: "قطر تتبنى الحوثي والإصلاح".

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