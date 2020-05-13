شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: لا نية لإقالة وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام فى تصريحات صحفية، إن قرار الإقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء وشدد على التفاهم والعمل المشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم.
وقال "صالح"، إن وزير الصحة ليس فوق النقد أو المساءلة مثله مثل بقية الوزراء، منوها إلى أن كل الوزراء طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة، مجددا تأكيد ثقة مجلس الوزراء في وزير الصحة والكوادر الطبية بالبلاد.
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