شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، إنها أخطرت الكونجرس رسمياً أمس بأن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا تم تصنيفها حسب قانون مراقبة تصدير الأسلحة بأنها "لا تتعاون بشكل كامل" مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف بيان الخارجية أن إيران في عام 2019، واصلت دعم حزب الله الإرهابي والجماعات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأن الحرس الثوري الإيراني له الدور الأكبر في توجيه وتنفيذ حملات إرهابية عالمية.

وأوضح بيان الخارجية أن النظام السوري أيضا واصل دعمه السياسي والعسكري للجماعات الإرهابية، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم السياسي لحزب الله وأن الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني موجود بشكل نشط في البلاد.