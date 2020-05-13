اخبار العالم

أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، إنها أخطرت الكونجرس رسمياً أمس بأن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا تم تصنيفها حسب قانون مراقبة تصدير الأسلحة بأنها "لا تتعاون بشكل كامل" مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف بيان الخارجية أن إيران في عام 2019، واصلت دعم حزب الله الإرهابي والجماعات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأن الحرس الثوري الإيراني له الدور الأكبر في توجيه وتنفيذ حملات إرهابية عالمية.

وأوضح بيان الخارجية أن النظام السوري أيضا واصل دعمه السياسي والعسكري للجماعات الإرهابية، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم السياسي لحزب الله وأن الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني موجود بشكل نشط في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا