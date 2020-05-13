شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بيان الخارجية أن إيران في عام 2019، واصلت دعم حزب الله الإرهابي والجماعات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأن الحرس الثوري الإيراني له الدور الأكبر في توجيه وتنفيذ حملات إرهابية عالمية.
وأوضح بيان الخارجية أن النظام السوري أيضا واصل دعمه السياسي والعسكري للجماعات الإرهابية، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم السياسي لحزب الله وأن الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني موجود بشكل نشط في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: الحرس الثوري الإيراني يدعم الحملات الإرهابية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.