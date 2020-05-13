شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تلجأ لصندوق النقد لإنقاذ اقتصادها والان نبدء بالتفاصيل

بدأت لبنان اليوم الأربعاء، محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على مساعدات بنحو عشرة مليارات دولار تشتد حاجته إليها لانتشال البلاد من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويقول المحللون إن مفاوضات صعبة تنتظر لبنان الذي من المتوقع أن ينفذ إصلاحات اقتصادية طالما تحاشاها قادته، وذلك إذا كانت بيروت ترغب في الحصول على المساعدة الدولية.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات عبر الاتصال المرئي بسبب الإغلاق العام المفروض في لبنان جراء فيروس كورونا.

وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيان: "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".