شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تلجأ لصندوق النقد لإنقاذ اقتصادها والان نبدء بالتفاصيل
ويقول المحللون إن مفاوضات صعبة تنتظر لبنان الذي من المتوقع أن ينفذ إصلاحات اقتصادية طالما تحاشاها قادته، وذلك إذا كانت بيروت ترغب في الحصول على المساعدة الدولية.
وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات عبر الاتصال المرئي بسبب الإغلاق العام المفروض في لبنان جراء فيروس كورونا.
وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيان: "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تلجأ لصندوق النقد لإنقاذ اقتصادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.