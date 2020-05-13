شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات أفريقيا بكورونا ترتفع إلى 69 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية ارتفع إلى 69 ألفًا و 500 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 2400 وفاة. وأشار المركز إلى أن جنوب أفريقيا تعد أكثر الدول الأفريقية تأثرًا بالفيروس، حيث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض فيها إلى أكثر من 11 الف حالة.

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